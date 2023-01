Diocesi: Cerignola, il 21 gennaio la Marcia diocesana della pace

(foto diocesi Cerignola)

È in programma per sabato 21 gennaio, con inizio alle 16.30 dalla piazza antistante la chiesa di Cristo Re di Cerignola, la Marcia diocesana della pace, organizzata in occasione della 55ª Marcia nazionale della pace che ha fatto tappa ad Altamura. “Nessuno può salvarsi da solo. Ripartire dal Covid-19 per tracciare insieme sentieri di pace” è il titolo della marcia che, lungo il tragitto, toccherà alcuni luoghi della città significativi durante il periodo pandemico. Ogni tappa illustrerà la testimonianza di uomini e donne che hanno dato un forte segno di speranza, sia durante l’emergenza che nell’attuale contesto di guerra. Durante il percorso i gruppi, le associazioni e le parrocchie, animeranno la marcia con canti, slogan, striscioni e cartelloni.