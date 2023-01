Settimana preghiera unità cristiani: Novara, due celebrazioni in programma in città e a Omegna

In occasione della Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani, che quest’anno viene celebrata dal 18 al 25 gennaio sul tema “Imparate a fare il bene, cercate la giustizia” (Isaia 1, 17), sono due gli appuntamenti in programma sul territorio della diocesi di Novara. Il primo, giovedì 19 gennaio, sarà ospitato dalle 21 presso la chiesa evangelico metodista (viale delle Mondariso 6) a Novara ed è organizzato dal gruppo di Novara del Segretariato attività ecumeniche. Martedì 24 gennaio, invece, a Omegna si terrà una celebrazione ecumenica della Parola di Dio con inizio alle 20.45 presso la chiesa dell’oratorio Sacro Cuore.