Eurobarometro: pesano guerra e crisi-Covid. Metsola (Parlamento Ue), “aiutare le famiglie, decisioni urgenti su inflazione e sostegno a economia”

(Photo SIR/European Parliament)

(Bruxelles) Per quanto riguarda la situazione finanziaria dei cittadini, l’indagine di Eurobarometro diffusa oggi “mostra che le ricadute delle crisi si fanno sempre più sentire. Quasi la metà della popolazione dell’Ue (46%) afferma che il proprio tenore di vita sia già stato ridotto a causa delle conseguenze della pandemia di Covid-19, della guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina e dall’aumento del costo della vita”. Un altro 39% non ha ancora visto diminuire il proprio tenore di vita, “ma si aspetta che ciò avvenga nell’anno a venire, con prospettive piuttosto negative per il 2023”. Un altro indicatore rivelatore dei crescenti problemi economici è l’aumento della quota di cittadini che affrontano difficoltà di pagamento delle bollette “la maggior parte del tempo” o “a volte”, un aumento di nove punti dal 30% al 39% dall’autunno 2021. In Italia questo dato è al 64%.

“Le persone sono comprensibilmente preoccupate per l’aumento del costo della vita, poiché sempre più famiglie stanno lottando per sbarcare il lunario. Ora è il momento per noi di garantire soluzioni per tenere sotto controllo le nostre bollette, respingere l’inflazione e far crescere le nostre economie. Dobbiamo proteggere i più vulnerabili nella nostra società”, afferma, commentando i dati, la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola.