Ue-Brasile: Borrell, “solidarietà al Presidente Lula e alle istituzioni nella difesa della democrazia”

“Esprimiamo la nostra solidarietà al Presidente Lula e alle istituzioni brasiliane nella difesa della democrazia e sosteniamo le misure adottate per ripristinare l’ordine e il rispetto dello Stato di diritto”. Lo ha dichiarato l’Alto rappresentante per gli Affari esteri Ue, Josep Borrell, in una nota. “L’Unione europea condanna fermamente questi terribili atti di violenza politica e l’inaccettabile attacco alla democrazia che rappresentano”. Inoltre, “accogliamo con favore gli sforzi in corso per indagare sui responsabili degli attacchi alla democrazia brasiliana e degli atti di vandalismo contro la proprietà pubblica e il patrimonio storico nazionale”. L’Ue ricorda che “l’esercizio dei diritti e delle libertà democratiche deve avvenire nel rispetto della Costituzione e delle istituzioni democraticamente elette”. Le differenze politiche “non possono giustificare atti criminali o mettere in discussione i risultati di elezioni democratiche”. L’Ue intende rafforzare l’impegno a collaborare con il nuovo governo brasiliano per il partenariato strategico, le relazioni nella difesa e nella promozione della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti umani. “Ci auguriamo di intensificare la nostra collaborazione a favore di uno sviluppo inclusivo, equo e sostenibile, nonché in altre aree di interesse reciproco”. L’Ue “è pronta a intensificare il suo impegno con le autorità brasiliane e a sostenere ulteriormente il ruolo della società civile”.