Egitto: inaugurata “Oasi della Pietà”, la Casa di accoglienza per i bambini orfani

(foto Associazione Bambino Gesù del Cairo Onlus )

E’ stata inaugurata il 9 gennaio a Il Cairo in Egitto, la prima parte della Casa di accoglienza “Oasi della Pietà”, progettata e costruita per offrire ai bambini orfani ed abbandonati tutta la serenità e la sicurezza di cui hanno bisogno. Il progetto, iniziato nell’agosto 2020 e che dovrebbe vedere i lavori conclusi per Natale 2024, è finalizzato ad offrire una famiglia a circa 100 bambine e bambini, dando loro la possibilità di vivere l’infanzia e la giovinezza in una struttura dignitosa, accogliente ed ospitale. La parte inaugurata comprende il piano terra con le sale di servizio e gli uffici, il primo piano con gli appartamenti, e le sale studio e per le altre attività. L’Oasi della Pietà nasce ispirandosi ai contenuti del “Documento sulla fratellanza umana per la pace mondiale e la convivenza comune”, siglato il 4 febbraio 2019 ad Abu Dhabi da Papa Francesco ed il Grande Imam di Al-Azhar Ahmad Al-Tayyeb, e porta questo nome perché ispirato dalla copia della statua della Pietà di Michelangelo, donata da Bergoglio al progetto. Presenti all’inaugurazione il nunzio apostolico mons. Nicolas Henry Marie Denis Thevenin, che ha incoraggiato a continuare il lavoro a sostegno dei poveri e dei bisognosi, il console onorario d’Italia a Sharm El Sheik Fabio Brucini, i membri del Consiglio amministrativo della Fondazione della Fratellanza umana, ed altre persone tra le quali benefattori ed amici dell’Associazione Bambino Gesù del Cairo Onlus, guidate dal presidente mons. Yoannis Gaid che ha espresso la sua gratitudine a tutti coloro che si sono impegnati, nel corso di questi anni, per rendere possibile questo gioioso momento attraverso le loro donazioni e la loro dedizione.