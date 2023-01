Dialogo cattolici-ebrei: Torino, il 17 gennaio incontro con commento dell’arcivescovo Repole e del rabbino capo Finzi

Sarà “Consolate, consolate il mio popolo”, versetto tratto dal libro del profeta Isaia, il tema approfondito nell’iniziativa promossa a Torino, nella serata di martedì 17 gennaio, in occasione della XXXIV Giornata per l’approfondimento e lo sviluppo del dialogo tra cattolici ed ebrei. Dalle 21, presso il Centro sociale della Comunità ebraica (piazzetta Primo Levi 12), dopo gli interventi di Dario Disegni, presidente della Comunità ebraica di Torino, don Andrea Pacini, presidente della Commissione diocesana per l’Ecumenismo e il dialogo interreligioso, pastora Eugenia Ferreri, presidente della Commissione evangelica per l’ecumenismo, e Maria Ludovica Chiambretto, presidente dell’Amicizia ebraico-cristiana, in rappresentanza delle realtà promotrici, verrà proposta una lettura a due voci della profezia di Isaia (40, 1-11): il rabbino capo di Torino, rav Ariel Finzi, commenterà il testo insieme all’arcivescovo Roberto Repole.