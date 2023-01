Beatificazione frà Matteo La Grua: Martinez (RnS), “una grande gioia, la sua fama di santità è radicata e viva”

“Una grande gioia pervade il mio cuore e quello della grande famiglia del Rinnovamento. Ho avuto il privilegio, per tanti anni, di evangelizzare in coppia con lui e so come la sua fama di santità sia radicata e viva tra la gente, non solo d’Italia”. Per Salvatore Martinez, presidente nazionale del Rinnovamento nello Spirito Santo, è impossibile nascondere la gioia alla notizia che i vescovi di Sicilia hanno dato parere favorevole all’avvio della causa di beatificazione di frà Matteo La Grua, sacerdote palermitano tra i fondatori del movimento. “Il giorno delle esequie, a Palermo, in cattedrale – ricorda Marinez – nel commiato a padre Matteo dissi che dinanzi a noi giaceva un santo, che presto la storia venererà come un santo. Preghiamo lo Spirito – dice al Sir -, perché nella comunione dei santi abbiamo a conservare viva e operosa la memoria di padre Matteo. Prima di morire mi promise: ‘Continuerò a lavorare dal cielo’. Lo sta già facendo, lo farà ancora per il bene della Chiesa, per la salvezza delle anime, per la diffusione del Vangelo”.