Arte sacra: Firenze, laboratori di pittura, di disegno e di scultura gratuiti riservati ai ragazzi dai 10 ai 14 anni residenti in un comune toscano

Laboratori di pittura, di disegno e di scultura gratuiti riservati ai ragazzi dai 10 ai 14 anni residenti in uno dei comuni della Toscana. Grazie al determinante contributo 8×1000, la Fondazione Arte sacra contemporanea di Firenze mette a disposizione percorsi artistico-esperienziali riservati giovani che hanno una particolare passione per le arti applicate.

Dalla seconda metà di febbraio alla fine di aprile 2023, prenderà vita un calendario di laboratori che avranno come protagonisti aspiranti giovani artisti che, guidati dai docenti e dagli artisti della Scuola di arte sacra, l’area formativa della Fondazione, potranno cimentarsi con la pittura, il disegno e la scultura.

Ogni laboratorio avrà una durata di 6 ore articolate in 2 lezioni di 3 ore ciascuna.

Le lezioni si svolgeranno il sabato pomeriggio dalle ore 14.30 alle 17.30, presso le aule della Scuola, a Firenze, nel complesso “Le Pavoniere” ubicato in via della Catena 4 (Parco delle Cascine).

Le candidature dovranno essere inviate entro le ore 24 di lunedì 23 gennaio 2023.

Per informazioni su come partecipare si rinvia alla consultazione del bando a questo link.