David Sassoli: card. Zuppi, su Qatargate “avrebbe combattuto la corruzione e avrebbe rilanciato un ideale alto”

“David Maria aveva fin dal liceo questa passione per l’impegno, per la politica nel senso migliore del termine”. Così il card. Matteo Maria Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Cei, ricorda David Sassoli, a un anno dalla scomparsa. Il cardinale è stato suo compagno di liceo. “Lui ha voluto che ci fossero il libro delle Confessioni di Sant’Agostino e una rosa bianca a ricordo dei testimoni coraggiosi di libertà (gli studenti martiri del nazismo, ndr)”. “Certamente Sassoli avrebbe combattuto la corruzione e avrebbe rilanciato un ideale alto – ha aggiunto riferendosi alle vicende del Qatargate -. Credo questa sia un’eredità importantissima, ancor di più in questi momenti di grande tragedia come quelli della guerra”.