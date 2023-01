Istituti culturali ecclesiastici: Bologna, una giornata di studio sulle “strategie di rete”

Lunedì 16 gennaio, dalle 9, nell’Aula Magna del Seminario di Bologna (piazzale Bacchelli, 4), si svolgerà la Giornata nazionale di Studio degli Istituti culturali ecclesiastici sul tema “Strategie di rete. Progettazione, promozione, sostenibilità”, proposto dalla rete informale delle Biblioteche ecclesiastiche dell’Emilia-Romagna insieme all’associazione dei Bibliotecari ecclesiastici italiani.

La giornata sarà suddivisa in due blocchi – mattutino e pomeridiano – rispettivamente dedicati alle potenzialità e alle implicazioni del lavoro in rete e al tavolo di lavoro comune dei referenti diocesani per i musei, gli archivi e le biblioteche. I lavoro saranno introdotti dal saluto del card. Matteo Zuppi e di mons. Ovidio Vezzoli, vescovo di Fidenza e delegato della Conferenza episcopale dell’Emilia-Romagna per i Beni Culturali Ecclesiastici. L’evento è realizzato in collaborazione con l’Ufficio nazionale per i beni culturali e l’edilizia di culto della Cei e l’Ufficio Regionale per i beni culturali e l’edilizia di culto dell’Emilia-Romagna e il patrocinio dell’Associazione Musei Ecclesiastici italiani, Associazione archivistica ecclesiastica e Facoltà Teologiche italiane.