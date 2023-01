Azione cattolica: Roma, dal 16 gennaio il convegno nazionale degli Assistenti regionali, diocesani e parrocchiali

Si terrà presso il TH Roma Domus Mariae, da lunedì 16 a giovedì 19 gennaio 2023, il convegno nazionale per Assistenti di Azione cattolica. Presbiteri, provenienti dalle varie regioni italiane, si ritroveranno insieme per riflettere sulla figura dell’Assistente, chiamato a svolgere il proprio ministero in stile fraterno e generativo.

Il convegno “Sulla barca della storia. Il ministero dell’Assistente come scuola di fraternità” conclude e rilancia un percorso “Sulla stessa barca” che gli Assistenti nazionali di Ac hanno realizzato facendosi accanto alle varie realtà locali e mettendosi in ascolto degli Assistenti regionali, diocesani e parrocchiali. I contributi raccolti ed elaborati lungo l’intero cammino saranno occasione per una riflessione matura sinodalmente sul senso del ministero oggi. L’ascolto delle tante narrazioni provenienti dal territorio aiuterà a rilanciare le prospettive offerte dai vescovi presenti, dai relatori e da ciascun partecipante per consegnare all’associazione e alla Chiesa italiana uno sguardo di speranza che apra a nuovi orizzonti ecclesiali, creativi e sinodali. Particolarmente significativa la serata dedicata al confronto sul pensiero ecclesiologico di don Primo Mazzolari. Il Parroco di Bozzolo che contribuito, come “manovale”, ad allestire il “cantiere” del Concilio Vaticano II.

Partecipano al Convegno: mons. Giuseppe Baturi, Arcivescovo di Cagliari e Segretario generale della Cei; mons. Stefano Manetti, Vescovo di Fiesole e Presidente della Commissione episcopale per il clero e la vita consacrata; mons. Gualtiero Sigismondi, Vescovo di Orvieto-Todi e Assistente generale dell’Ac; don Andrea Peruffo, Responsabile Istituto Superiore per Formatori; don Bruno Bignami, Postulatore della Causa di Beatificazione di don Primo Mazzolari; Paola Bignardi, Presidente Fondazione don Primo Mazzolari; Valentina Soncini, Dirigente scolastica e già Delegata regionale Ac della Lombardia; don Giuliano Zanchi, Teologo; Martina Sardo, Vicepresidente diocesana del Settore Giovani Ac di Agrigento; Giuseppe Notarstefano, Presidente nazionale dell’Ac; Lucio Turra, Amministratore nazionale dell’Ac; Emanuela Gitto, Vicepresidente nazionale del Settore Giovani di Ac; Paolo Seghedoni, Vicepresidente nazionale del Settore Adulti di Ac.