Diocesi: Asti, gli incontri della Scuola popolare riprendono con un’analisi sul mondo del lavoro

Sarà dedicato al mondo del lavoro il primo appuntamento dell’anno con la Scuola popolare, il ciclo di incontri formativi organizzato dalla parrocchia Nostra Signora di Lourdes di Asti in collaborazione con il Progetto culturale della diocesi e la Commissione Pastorale sociale del lavoro. Ad affrontare il tema “Il mondo del lavoro risponde alle aspettative dei giovani, delle donne e di coloro che cercano un’occupazione?” sarà don Dino Barberis, sociologo e direttore della “Gazzetta d’Asti”, partendo da un sondaggio realizzato dallo stesso settimanale diocesano sulla realtà astigiana, i cui dati verranno messi in confronto con quelli nazionali.

Gazzetta d’Asti – spiegano dalla redazione del settimanale – “ha, infatti, realizzato una ricerca sul territorio, ascoltando giovani, ma anche persone che il lavoro lo hanno perso o non lo hanno ancora trovato per fare un’analisi, senza pretese scientifiche, sul versante della domanda, per capire cioè quali aspettative hanno gli astigiani su questa importante tematica”.

Nel corso dell’incontro – in programma lunedì 16 gennaio alle 21, nel salone della parrocchia Nostra Signora di Lourdes, in presenza e in videoconferenza sulla piattaforma Cisco Webex – la situazione del territorio verrà analizzata in rapporto a quanto si registra a livello nazionale utilizzando i dati pubblicati dai Rapporti di ricerca dell’Istituto Toniolo a partire dal 2013.

Anche questo appuntamento della Scuola popolare, come tutti gli incontri del percorso di quest’anno, è promosso come contributo al cammino sinodale delle Chiese in Italia ed ha il patrocinio di Azione Cattolica, Acli, Caritas, Uffici diocesani di Pastorale della salute, Migrantes, Ecumenismo e dialogo interreligioso.