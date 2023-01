San Francesco di Sales: Arezzo, il vescovo Migliavacca invita i giornalisti a un incontro “per intessere legami di amicizia e un dialogo fecondo”

“In queste prime settimane del mio servizio episcopale nella diocesi, ho già avuto modo di conoscere alcuni di voi e di apprezzare il vostro lavoro” Lo scrive il vescovo di Arezzo-Cortona-Sansepolcro, mons. Andrea Migliavacca, invitando i giornalisti e gli operatori della comunicazione a un incontro, in occasione della festa di san Francesco di Sales, martedì 24 gennaio, alle ore 11, nel palazzo vescovile di Arezzo. “Confido, adesso – prosegue il presule nella lettera-invito -, che la festa del vostro patrono sarà per me, e mi auguro anche per voi, un’occasione preziosa per incontrarci, per intessere legami di amicizia e per avviare un dialogo fecondo”.