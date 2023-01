Ue: in vigore il Regolamento sulle sovvenzioni estere “per evitare distorsioni del mercato unico”

Da oggi entra in vigore il Regolamento sulle sovvenzioni estere (Rse) per consentire all’Ue di rimanere aperta al commercio e agli investimenti, garantendo condizioni di parità per tutte le imprese che operano nel mercato unico. Il Regolamento sarà applicato a partire dal 12 luglio 2023. Lo comunica in una nota la Commissione europea. Si tratta di una nuova serie di norme per “affrontare le distorsioni causate dalle sovvenzioni estere”. Il regolamento è stato proposto dalla Commissione Ue nel maggio 2021 e approvato dal Parlamento europeo e dal Consiglio nel giugno 2022. Il regolamento si applica a qualsiasi attività economica nell’Ue che “comporti l’erogazione di sussidi da parte di Paesi terzi: le fusioni (fusioni e acquisizioni), le procedure di appalto pubblico e qualsiasi altra situazione di mercato”. Le nuove norme conferiscono alla Commissione il potere di “indagare e, se necessario, di porre rimedio agli effetti distorsivi dei contributi finanziari dei Paesi terzi alle imprese che operano nell’Ue”. Dal prossimo 12 luglio, la Commissione potrà quindi avviare indagini d’ufficio. Sempre dalla stessa data, le imprese avranno l’obbligo di “notificare alla Commissione le fusioni e le partecipazioni a procedure di appalto pubblico che comportano un contributo finanziario da parte di un governo extra Ue superiore a determinate soglie”.