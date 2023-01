Papa Francesco: il calendario delle celebrazioni che presiederà fino al 5 febbraio

È stato diffuso oggi, dalla Sala Stampa della Santa Sede, il calendario delle celebrazioni presiedute da Papa Francesco, da gennaio fino al 5 febbraio. Dal 31 gennaio al 5 febbraio è confermato il viaggio apostolico nella Repubblica democratica del Congo e in Sud Sudan.

Il 22 gennaio, III domenica del Tempo ordinario, nella basilica di San Pietro, alle 9.30 il Santo Padre presiederà la santa messa per la Domenica della Parola di Dio.

Mercoledì 25 gennaio, nella solennità della Conversione di san Paolo apostolo, il Papa presiederà alle 17.30 la celebrazione dei Secondi Vespri presso la basilica di San Paolo fuori le mura, al termine della LVI Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani.