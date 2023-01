Diocesi: Jesi, al via domani un ciclo di incontri per volontari e operatori del mondo della salute dedicato alla cura

Prenderà il via domani, a Jesi, un ciclo di incontri dedicato ai temi della salute per volontari e operatori sanitari. Il corso di formazione, promosso dall’Ufficio per la Pastorale della Salute della diocesi di Jesi e dalla Cappellania ospedaliera “Carlo Urbani”, si svolgerà presso il Centro pastorale diocesano.

Ad aprire gli appuntamenti in programma sarà l’incontro su “Il profumo della cura per un servizio accogliente e stimolante”. A partire dalle 21 interverranno il teologo Gianni Cervellera, collaboratore dell’Ufficio nazionale per la Pastorale della Salute e coordinatore pastorale al Centro Sant’Ambrogio-Fatebenefratelli di Cernusco sul Naviglio (Mi), e Simone Pizzi, medico anestesista all’ospedale Salesi di Ancona e direttore dell’Ufficio per la Pastorale della Salute dell’arcidiocesi di Ancona-Osimo. Parteciperà anche il vescovo Gerardo Rocconi.

Sarà invece dedicato a “Tracce di empatia, per un orientamento tra consapevolezza, gentilezza e compassione” l’incontro di venerdì 27 gennaio, alle 21. A guidarlo sarà Giuliana Masera, infermiera e filosofa specializzata in bioetica, docente presso l’Università di Parma.

Alla vigilia della XXXI Giornata mondiale del malato, venerdì 10 febbraio, dalle 14 alle 20, si terrà il convegno “Curare quando non si può guarire. Dare valore alla vita e le cure palliative”, guidato da esperti relatori e rivolto in particolare agli operatori sanitari. Chiuderà il ciclo l’incontro di venerdì 24 febbraio, alle 21, sul tema “Più cuore nelle mani per prendermi cura di te” con padre Walter Vinci, religioso Camilliano e responsabile della Pastorale giovanile dei religiosi Camilliani del centro Italia.