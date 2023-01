Biagio Conte: mons. Fragnelli (Trapani), “i tuoi poveri sono i nostri poveri”

“Insieme ai sacerdoti e i diaconi uniti in ritiro spirituale in seminario, con tutto il popolo della diocesi, invochiamo la misericordia del Padre celeste per il caro fratel Biagio”. Lo scrive il vescovo di Trapani, mons. Pietro Maria Fragnelli, in una nota in cui ricorda il missionario laico, scomparso stamani. “Ti ringraziamo per il dono straordinario che lasci nella nostra Chiesa locale con le opere della tua missione. I tuoi poveri sono i nostri poveri, il loro futuro è il nostro futuro. Grazie, fratel Biagio. Prega per la nostra conversione”.

Sono due le opere della Missione “Speranza e Carità” diocesi di Trapani. Una, la casa del Soccorso e della Speranza dove fratel Biagio desiderava realizzare anche una Chiesa, si trova in zona Cirulli tra Fraginesi e Guidaloca nel comune di Castellammare del Golfo. L’altra, la Chiesa della Trinità vicino all’eremo in zona monte Inici è stata inaugurata dal vescovo Fragnelli il 12 giugno scorso.