Salute mentale: Apc, dal 20 al 22 gennaio un convegno a Roma sulla figura dello “psicologo cattolico”

“Chi è lo psicologo cattolico?”. Questa domanda, posta nel corso degli ultimi decenni da molti intellettuali e professionisti della salute mentale perché non è sempre stato facile coniugare l’esercizio della psicologia con la propria fede, è il titolo del convegno in programma dal 20 al 22 gennaio a Roma (Hotel Villa Aurelia – Via Leone XIII, 459). A promuoverlo l’Associazione di psicologia cattolica (Apc), costituita nel 2019, per tentare qualche risposta. L’appuntamento, il primo organizzato dall’associazione, è rivolto non solo a psicologi e psichiatri, ma anche ad altri operatori della relazione d’aiuto che si occupano della “salute dell’anima”, come counselor, educatori, pedagogisti, consacrati impegnati nella pastorale della salute o dell’accompagnamento spirituale. Obiettivo, spiega un comunicato, “far riflettere chi si riconosce nei valori cristiani su come vivere e praticare la propria vocazione specialistica in modo integrale alla luce del Vangelo, non in modo parziale o scisso come sovente avviene oggi”. Tra i relatori autorevoli esponenti del mondo ecclesiale e delle professioni di aiuto, alcuni dei quali professori di fama internazionale. Saranno presenti tra gli altri Luigi Maria Epicoco, docente di filosofia presso l’Istituti di scienze religiose de L’Aquila; mons. Rino Fisichella, presidente emerito del Pontificio Consiglio per la promozione della nuova evangelizzazione; Vittoria Maioli Sanese, Mariolina Ceriotti Migliarese, Giovanni Cucci, Martin Echavarría e Ignacio Andereggen. Info e iscrizioni sul sito .