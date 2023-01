Diocesi: Trento, al via il 17 gennaio il corso “Abitare il tempo con speranza”

“Abitare il tempo con speranza”. Questo il titolo del corso promosso dall’Azione Cattolica diocesana e dalla Scuola diocesana di Formazione teologica di Trento che prenderà il via martedì 17 gennaio. Agli incontri in programma, tutti previsti il martedì sera dalle 20.30 alle 22, sarà possibile partecipare online (su piattaforma Zoom) o in presenza (presso il Polo culturale Vigilianum di Trento).

Ad aprire il ciclo sarà lo storico Marco Odorizzi, direttore della Fondazione Trentina Alcide De Gasperi, su “Patto – Tempo da custodire”. La settimana seguente sarà Matteo Truffelli, storico del pensiero politico e già presidente nazionale dell’Azione Cattolica Italiana, ad affrontare la tematica “Presente – Tempo da vivere”. Sul “Futuro – Tempo per sperare” rifletterà invece la biblista Nicoletta Gatti, missionaria in Ghana, nell’incontro del 31 gennaio. Sette giorni dopo il teologo Leonardo Paris, referente del Servizio Formazione dell’arcidiocesi di Trento, tratterà il tema “Oltre – Il tempo alla luce dell’eterno”.

Necessaria l’iscrizione entro venerdì 13 gennaio.