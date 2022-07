Ucraina: Amnesty, “centinaia di civili uccisi anche con armi illegali”. Al via campagna lasciti solidali

Serhii Zabohonskyi, an actor who used to perform at the theatre and a survivor of the attack, stands outside the rear of the theatre moments after the explosion.

Bombardamenti indiscriminati, armi vietate, distruzioni massicce di strutture civili e di ampie aree residenziali da parte delle forze armate russe hanno causato la morte di centinaia di vittime innocenti a Kharkiv, Mariupol, nell'Oblast di Kiev e a Serhiivka, così come in altre parti dell'Ucraina: è questo lo scenario drammatico indagato e denunciato da Amnesty international fin dall'inizio dell'aggressione russa. Le missioni sul campo di Amnesty hanno permesso di raccogliere numerose testimonianze dirette di sopravvissuti agli attacchi e di rinvenire "prove concrete del ripetuto uso di armi proibite dalle convenzioni internazionali per i loro effetti incontrollabili, come bombe a grappolo 9N210/9N235 e mine a frammentazione": sono stati inoltre trovati "resti di razzi Uragan e sono stati accertati attacchi effettuati con mine terrestri e altri armi esplosive, tra cui i razzi Grad". Dall'inizio del conflitto, Amnesty International è impegnata in Ucraina al fine di favorire la giustizia internazionale e chiede che i processi giudiziari per i crimini di guerra commessi nel Paese siano il più completi possibile, garantendo che tutti i responsabili siano assicurati alla giustizia attraverso procedimenti indipendenti, imparziali ed equi per tutti i crimini previsti dal diritto internazionale".