Televisione: Baggio (Aiart), “bene la sanzione a Rai 2 per serie ‘911’, ma ci aspettiamo una maggiore azione da parte degli organi di vigilanza”

“È quanto mai urgente tornare a rispettare le regole come si deve in un Paese civile. Non importiamo modelli e culture armate che non appartengono alla nostra civiltà” : commenta così Giovanni Baggio, presidente nazionale Aiart, la risoluzione nr. 1 del 2022 con cui “il Comitato di applicazione Codice autoregolamentazione Media e Minori ha accertato la violazione, da parte della Rai, del codice di autoregolamentazione”. Il Comitato, nello specifico, ha ritenuto che la serie tv “911” (puntata “Luna piena”) contenga scene di inaudita violenza e ha richiesto alla rete Rai 2 di dare entro 10 giorni chiara ed adeguata notizia della risoluzione in un proprio notiziario di massimo ascolto. La serie “911” va in onda attualmente sulla stessa Rete 2 alle 21.30. Dunque, Baggio esprime “soddisfazione” per la sanzione a Rai 2 ma ci aspettiamo una maggiore azione da parte degli organi di vigilanza”. “La tutela dei minori nei media è un argine fragile e spesso minacciato”.

L’Aiart ritiene che la crisi intellettuale ed etica rispecchiata e spesso provocata da certa televisione non sia da sottovalutare e denuncia l’inadeguatezza delle norme. “A volte le sanzioni arrivano – precisa il presidente nazionale dell’associazione cittadini mediali – ma in misura assolutamente minore rispetto ai crescenti ‘strappi’ alla buona tv. Si moltiplicano i canali tv, si potenziano gli interessi delle emittenti ma le tutele degli utenti di affievoliscono e l’Agcom finisce spesso per giustificare le emittenti”.

“Gioverebbe ricordare – conclude Baggio – una sacrosanta verità contenuta nel Codice Media e Minori: ‘Il minore ha bisogno di essere tutelato da trasmissioni che possono nuocere alla sua integrità psichica e morale’”.