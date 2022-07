Diocesi: Termoli, domani l’evento “Il male. Incontro con Simone Weil” con Aldo Meccariello

“Il male. Incontro con Simone Weil” è il titolo dell’incontro in programma domani, venerdì 15 luglio, alle 20.30, nello spazio all’aperto del Centro pastorale “Ecclesia Mater”, in piazza Sant’Antonio a Termoli. La proposta, inserita negli eventi dell’Agorà 2022 della diocesi di Termoli-Larino, prevede un approfondimento su un tema che ci ha segnati e caratterizzati in questo tempo, a cura di Aldo Meccariello, presidente del Centro italiano per la filosofia, dottore di ricerca in Scienze filosofiche, docente di filosofia, condirettore della rivista Azioni Parallele. La sua relazione sarà seguita da un dibattito aperto a tutti. Conduce il giornalista Fabrizio Occhionero.