Diocesi: Città di Castello e Gubbio, al via domani “Chiostri acustici tra Umbria e Toscana”

Prenderà il via domani, venerdì 15 luglio, l’undicesima edizione di “Chiostri Acustici tra Umbria e Toscana” promossa dal Museo diocesano di Città di Castello. La novità di quest’anno, spiega una nota, riguarda il naturale coinvolgimento della diocesi di Gubbio con il suo Museo nel programma degli eventi culturali. È inoltre confermata la partecipazione di tutti i Comuni Altotiberini già da tempo coinvolti – Città di Castello, Citerna, Montone, San Giustino, Monte Santa Maria Tiberina, Pietralunga, Umbertide – ai quali si aggiungono quattro Comuni della Regione Toscana: Anghiari, Monterchi, Sansepolcro e Pieve santo Stefano. Nei mesi di luglio e agosto sono tredici gli eventi culturali in programma, destinati a turisti e cittadini: si tratta non solo di concerti (di musica classica, pop, lirica e jazz) ma anche di percorsi di visita guidati. “Particolare attenzione – prosegue la nota – è stata rivolta alla scelta degli spazi per la realizzazione degli eventi in quanto obiettivo dell’appuntamento rimane la valorizzazione del patrimonio culturale, in modo particolare dei chiostri dell’Alto Tevere Umbro-Toscano, spazi di straordinario interesse artistico e di rara bellezza architettonica, quali chiostri, ville, giardini, piazze, chiese, eremi”.