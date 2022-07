Diocesi: Ragusa, domani si festeggia il primo anniversario dell’ordinazione episcopale di mons. La Placa

È in programma per domani, venerdì 15 luglio, il solenne pontificale con il quale sarà ricordato il primo anniversario dell’ordinazione episcopale di mons. Giuseppe La Placa, vescovo di Ragusa. Il presule venne consacrato il 16 luglio 2021, nella cattedrale cittadina, per l’imposizione delle mani del vescovo Mario Russotto.

La solenne concelebrazione, che avrà inizio alle 19 nella cattedrale di San Giovanni Battista, sarà presieduta dallo stesso mons. La Placa. “Tutta la Chiesa ragusana, che dal 16 luglio dello scorso anno, giorno della presa di possesso della diocesi, apprezza il suo ministero pastorale, partecipa alla gioia del suo vescovo per questo anniversario”, si legge in una nota diffusa dall’Ufficio per le Comunicazioni sociali.

“Questo primo anno di governo pastorale della diocesi – viene osservato – è stato caratterizzato dalla significativa conoscenza della Chiesa ragusana, di tutte le sue componenti, nonché delle città del territorio diocesano, delle persone e della situazione sociale e pastorale della stessa. Conoscenza e relazione resa possibile anche dalla fase diocesana del Sinodo indetto da Papa Francesco, aperto dal vescovo il 17 ottobre dello scorso anno e del quale si è celebrata l’Assemblea sinodale a conclusione della prima fase di ascolto il 21 giugno scorso”.