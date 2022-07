Cinema: Sky presenta le novità 2022-23, con Serena Rossi, Salvatore Esposito e Alessandro Borghi

(Foto SKY)

Serena Rossi e Salvatore Esposito sono capofila nella nuove produzioni cinema di Sky e Now. Oltre alle novità sul fronte serie tv e intrattenimento del gruppo Sky, nella presentazione line-up che si è tenuta nel cuore di Roma mercoledì 13 luglio, grande spazio anche al cinema. Margherita Amedei, Senior Director Sky Cinema, ha raccontato le novità in arrivo riportando i numeri forti dell’offerta: oltre 200 prime visioni di cinema e 2.500 titoli programmati.

Anzitutto due nuovi progetti cinema di Sky Studios. Il primo è “Beata te” diretto da Paola Randi (“Tito e gli alieni”, “La befana vien di notte. Le origini”) e scritto da Lisa Nur Sultan (Nastro d’argento 2022 per “Studio Battaglia”) con protagonista Serena Rossi (“Ammore e malavita”, “Mina Settembre”). Secondo progetto in cantiere è una commedia-favola sociale “Rosanero” diretta da Andrea Porporati con protagonista Salvatore Esposito (“Gomorra. La serie”), film che prende le mosse dal romanzo omonimo di Mario Tronca.

Tra i film in arrivo in sala e poi su Sky c’è anche il nuovo progetto con Alessandro Borghi (“Diavoli”, “Sulla mia pelle”), “The Hanging Sun – Sole di mezzanotte”, thriller noir dalla penna di Jo Nesbø e diretto da Francesco Carrozzini, una produzione che vede in campo Sky, Cattleya – Itv Studios e Groenlandia. Per la fine dell’anno è atteso poi su Sky e Now il film di e con Alessandro Siani “Chi ha incastrato Babbo Natale?”, che vede protagonisti Christian De Sica e Angela Finocchiaro.

Tra i titoli cinema internazionali più attesi nell’offerta Sky e Now c’è il fenomeno “Spider-Man: No Way Home” (già dal 15 luglio), seguito da “Uncharted”, sempre con il giovane divo Tom Holland, così come “Matrix Resurrections” con il ritorno della coppia Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss. Non solo blockbuster, ma anche cinema d’autore a parttire da Kenneth Branagh e il suo poetico “Belfast” (2022), seguito da Paolo Taviani con “Leonora Addio” (2022), Clint Eastwood con “Cry Macho” (2021) e “America Latina” (2021) dei fratelli D’Innocenzo.

Infine, sono da ricordare il compleanno del canale Sky Arte, che festeggia i suoi 10 anni, come pure il primo anno di Sky Documentaries. Tra le novità in cantiere sul fronte doc “Roma di piombo. Diario di una lotta” e “Il Marsicano. L’ultimo orso” (Sky Nature).