Televisione: Sky presenta le novità 2022-23. Gli 883 raccontati da Sydney Sibilia, le serie Tv firmate Valeria Golino e fratelli D’Innocenzo

(Foto SKY)

Valeria Golino, Sydney Sibilia e i fratelli Fabio e Damiano D’Innocenzo sono i nuovi autori coinvolti nella progettualità tv di Sky per la prossima stagione. Queste le novità emerse alla presentazione line-up a Roma del gruppo Sky, alla presenza dei suoi vertici Antonella d’Errico (Executive Vice President Programming Sky Italia) e Nils Hartmann (Executive Vice President Sky Studios Italy & Germany).

Anzitutto Valeria Golino, attrice iconica del cinema nazionale e internazionale (3 David di Donatello, 4 Nastri d’argento, 2 Coppa Volpi alla Mostra di Venezia), ha accettato di confrontarsi per la prima volta con la serialità tv: adatterà e dirigerà il romanzo postumo di Goliarda Sapienza “L’arte della gioia”. Come lei anche i giovani autori Fabio e Damiano D’Innocenzo, che hanno conquistato già i festival di Berlino e Venezia con i titoli “La terra dell’abbastanza” (2018), “Favolacce” (2020) e “America Latina” (2021). Alla loro prima serie Tv hanno coinvolto l’attore Filippo Timi per il noir “Dostoevskij” (titolo provvisorio).

Ancora, il brillante regista della trilogia “Smetto quando voglio” (2014-17) e “L’incredibile storia dell’Isola delle Rose” (2020), Sydney Sibilia, dirigerà per Sky la sua prima serie tv. Il progetto è “Hanno ucciso l’uomo ragno” (titolo provvisorio), un racconto biografico del popolare gruppo pop 883, composto da Max Pezzali e Mauro Repetto, che ha trovato il successo negli anni ’90.

Tra le novità italiane del gruppo Sky troviamo anche le serie “Il grande gioco” con Francesco Montanari e Giancarlo Giannini, ambientata nel mondo del calciomercato italiano, e “Unwanted” con Marco Bocci, una coproduzione con la Francia che si confronta con il tema delle migrazioni, dei ricercatori di speranza nelle acque del Mediterraneo; un soggetto che prende le mosse dal libro “Bilal” di Fabrizio Gatti. È da ricordare poi la serie “M. Il figlio del secolo” dal romanzo Premio Strega di Antonio Scurati, 8 puntate scritte da Stefano Bises e Davide Serino, una produzione Sky con Lorenzo Mieli e The Apartment – Fremantle. Confermate poi in seconda stagione il family drama “A casa tutti bene. La serie” di Gabriele Muccino e il prison drama “Il Re” di Giuseppe Gagliardi con Luca Zingaretti.

Infine, uno sguardo ai numeri: nel 2022 sono 100 i titoli Sky Original, tra italiani e internazionali, con 26 serie tv originali prodotte negli ultimi 3 anni; nel complesso sono 450 le serie Tv rilasciate nel corso dell’anno e ben 100 le prime visioni di serie tv.