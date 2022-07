Parlamento europeo: Premio Daphne Caruana Galizia per “giornalismo che difende valori fondamentali dell’Ue”. Assegno da 20mila euro

Il Parlamento europeo attende le candidature per il Premio Daphne Caruana Galizia: è un riconoscimento per il giornalismo che “promuove e difende i principi e i valori fondamentali dell’Unione europea, quali dignità umana, libertà, democrazia, uguaglianza, Stato di diritto e diritti umani”, spiega il bando. Sono in palio 20mila euro per il vincitore, che sarà selezionato da una giuria indipendente, formata da giornalisti, rappresentanti della società civile e delle principali associazioni di giornalisti dei 27 Paesi dell’Ue. Entro il 31 luglio inchieste approfondite pubblicate o trasmesse potranno essere sottoposte da singoli o gruppi, sul sito del premio (https://daphnejournalismprize.eu/). La cerimonia di premiazione si terrà nel periodo dell’anniversario dell’omicidio di Daphne Caruana Galizia avvenuto il 16 ottobre di cinque anni fa. Quest’iniziativa dimostra “il sostegno del Parlamento al giornalismo investigativo e l’importanza di una stampa libera” e si colloca in un più ampio sforzo dell’istituzione europea di “segnalare le minacce al pluralismo dei media”.