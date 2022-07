Diocesi: Savona-Noli, domani a piazza Santuario la serata di musica, arte, natura, storia e devozione “A riveder le stelle… e la Luna”

Venerdì 15 luglio nella “scenografia” di piazza Santuario, nell’omonima frazione, si terrà la suggestiva serata di musica, arte, natura, storia e devozione “A riveder le stelle… e la Luna”, promossa dalla diocesi di Savona-Noli in collaborazione con il comune e le opere sociali Nostra Signora di Misericordia.

Dalle ore 20,30 insieme a Roberto Fiaschi della Libreria Paoline saranno scoperti i lavori letterari di alcuni “Autori in musica”: l’attore Marco Berta presenterà la favola “Due foglie” con la tecnica giapponese del kamishibai, Paolo Traverso e Gabriella Bianchi le poesie dal libro “Orizzonte del senso”, Angelo Lombardi illustrerà con un gioco interattivo il manuale per ragazzi “Formare alla relazione”.

Il compositore e direttore d’orchestra Maurizio Fiaschi proporrà un percorso di esplorazione di sé attraverso musica ed emozioni, don Andrea Camoirano e Andreina Carbone parleranno del loro romanzo “Stella cammina”, ambientato nel Cammino di Santiago. Saranno in esposizione alcune opere pittoriche dello stesso sacerdote.

“Dalle 22 insieme al Gruppo Astrofili Savonesi osserveremo il cielo notturno estivo con il telescopio (la piazza sarà temporaneamente oscurata per l’occasione)”, si legge in una nota della diocesi.