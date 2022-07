Nicaragua: il regime di Ortega arresta un sacerdote a Boaco

Continua in Nicaragua la persecuzione del regime di Daniel Ortega contro la Chiesa. Dopo aver espulso la scorsa settimana le missionarie della Carità, ieri la polizia sandinista ha arrestato Leonardo Urbina, parroco del Perpetuo Socorro, a Boaco. Lo scrive il sito d’informazione del Celam, citando fonti dell’arcidiocesi di Managua. Urbina è il secondo sacerdote detenuto dal regime. Sarebbe stato convocato alla stazione di polizia di Boaco per rispondere a una “presunta” denuncia di abusi sessuali, senza che siano state portate prove.

L’altro sacerdote detenuto è padre Manuel Salvador García, parroco di Nandaime, accusato di esporre le persone al pericolo e per la presunta aggressione a una donna.

I media locali assicurano che l’udienza contro padre Urbina si è svolta a porte chiuse e con la presenza di soli media legati a Ortega. Yolanda Pía Fletes Cano, giudice supplente, ha ritenuto credibile l’accusa, ordinando la custodia cautelare. La prima udienza è stata fissata per il 21 luglio.