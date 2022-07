Paolo Borsellino: Tv2000, domani in onda speciale “Siamo Noi” a trent’anni dalla strage di via d’Amelio

Tv2000, in occasione dei trent’anni dalla strage di via d’Amelio a Palermo (19 luglio 1992), dedica a Paolo Borsellino l’ultima puntata della stagione di ‘Siamo noi’, in diretta, domani 15 luglio, alle 15.15.

La storia umana e professionale del giudice viene ripercorsa grazie ai ricordi del giornalista Umberto Lucentini, che a Marsala ha cominciato il suo lavoro di cronista di giudiziaria conoscendo fra i primi proprio l’allora procuratore capo Borsellino. Ospite anche il magistrato, ora in pensione, Diego Cavaliero che con Borsellino ha lavorato come sostituto presso la stessa Procura in provincia di Trapani. Un rapporto nato nelle aule di giustizia ma che è andato molto oltre: Paolo Borsellino fu infatti il padrino di battesimo del figlio Massimo, il 12 luglio del 1992, appena sette giorni prima della strage. A testimoniare l’eredità del giudice anche un altro magistrato che ha scelto come prima sede la procura diretta da Borsellino, Luciano Costantini, oggi presidente del Tribunale di Livorno.

Infine, in collegamento da via d’Amelio, la nipote Chiara Corrao. Insieme alla sorella Valentina e alle cugine Francesca e Paola, ha lanciato un questionario per raccogliere pensieri e ricordi della gente comune di Palermo, e non solo sullo zio Paolo. Un tributo sincero, non istituzionale, dalle tante persone che lo hanno conosciuto e conservato di lui un ricordo.