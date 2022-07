Diocesi: Terni, sabato il vescovo Soddu celebra la messa nella basilica di San Valentino per la festa della Madonna del Carmelo

(Foto: diocesi di Terni-Narni-Amelia)

Fino al 16 luglio presso la basilica di San Valentino a Terni si celebra la festa della Madonna del Carmelo, patrona dell’ordine dei Carmelitani scalzi, che, da oltre quattrocento anni, reggono la basilica del Santo dell’amore. La presenza carmelitana a Terni risale all’inizio del 1600 quando all’ordine venne affidata la custodia della basilica di San Valentino.

“La celebrazione della festa della Madonna del Carmelo è momento di grande spiritualità che la comunità maschile e femminile dei Carmelitani scalzi vive intensamente insieme alla comunità parrocchiale di San Valentino e a quella diocesana. Tutti i giorni presso la basilica di San Valentino, dal 7 al 15 luglio è in programma la recita del rosario meditato e vespri alle 17.45 e alle 18.30 la celebrazione eucaristica presieduta dai diversi sacerdoti della vicaria e dai padri carmelitani, animata dai vari gruppi parrocchiali”, ricorda una nota della diocesi di Terni-Narni-Amelia.

Sabato 16 luglio, solennità della Beata Vergine del Carmelo, alle 18.30 la solenne celebrazione sarà presieduta dal vescovo di Terni-Narni-Amelia, mons. Francesco Antonio Soddu. Seguirà alle 21 la processione con la statua della Madonna del Carmelo lungo via Brodolini, via Turati, via Merlino di Filippo, via San Valentino, viale Papa Zaccaria. Sarà inoltre celebrata la giornata dello scapolare e il rinnovamento dell’affidamento a Maria della parrocchia.