Politica: eventuale crisi politica in Italia preoccupa l’Europa. Economia tricolore: benino quest’anno, ma cala il potere d’acquisto delle famiglie

Inutile nascondere che a Bruxelles si guarda con estrema preoccupazione la situazione politica italiana. Trapelato già in tarda mattinata con una dichiarazione del commissario all’economia Paolo Gentiloni, lo sconcerto proviene anche da ambienti della Commissione e da alcuni leader politici. Il capogruppo dei Popolari al Parlamento europeo, Manfred Weber, ad esempio ha dichiarato all’Ansa: “di fronte alla recessione economica e alle continue sfide della guerra russa in Ucraina, l’Europa ha bisogno di un governo stabile a Roma”. “Irresponsabile e incomprensibile”, a suo avviso, una crisi di governo.

Nel presentare le Previsioni economiche d’estate, la Commissione ha sottolineato che il Pil italiano dovrebbe crescere del 2,9% quest’anno rispetto al 2,4% che era stato previsto a maggio. Un forte rallentamento della crescita è in vista, invece, per il 2023 (Pil allo 0,9%). “L’economia italiana si è dimostrata più resiliente grazie alla vivace attività edilizia”, affermano le Previsioni di Bruxelles. Un dato assolutamente negativo è invece dato dall’inflazione, che quest’anno dovrebbe arrivare al 7,4%, generando una perdita del potere d’acquisto delle famiglie”. Fra gli elementi frenanti anche il calo di fiducia dei consumatori e delle imprese, oltre all’impennata dei prezzi di alimenti ed energia.