Disabilità: a luglio ed agosto torna “Allinparty”, la manifestazione sportiva nelle spiagge di Pescara e Milazzo

(foto Allinparty)

Dopo la pausa forzata dovuta alla pandemia di Covid-19, torna “Allinparty”, manifestazione sportiva su spiaggia, dedicata alle persone con disabilità ma aperta a tutti, che si svolgerà dal 15 al 17 luglio a Pescara, al Lido Beach ed alla Nave di Cascella, e dal 26 al 28 agosto a Milazzo. L’evento è organizzato da Mediterranea eventi, Aism-Associazione italiana sclerosi multipla ed Associazione Bios, con il patrocinio ufficiale del Cip-Comitato italiano paralimpico. Alla presenza di testimonial e campioni paralimpici, i quali racconteranno la propria esperienza, sono previsti attività libere e momenti di confronto, condivisione ed intrattenimento, oltre che naturalmente tornei di beach sitting volley, tiro con l’arco, beach bocce, nuoto in acque libere, basket in carrozzina, calcio balilla, burraco, tennis tavolo ed anche stage liberi di fitness, scherma in carrozzina, tennis in carrozzina. e tanto altro. “Anche in questo caso, come nelle passate edizioni, stiamo parlando con il territorio e stiamo coinvolgendo le associazioni, sia sportive che quelle appartenenti al mondo del volontariato, per crescere tutti insieme e creare un progetto di condivisione di valori positivi”, ha affermato Alfredo Finanze, presidente di Mediterranea eventi. “La pratica sportiva aperta a tutti, che è l’elemento che caratterizza e rende unico l’evento dell’Allinparty, è considerata da Aism un formidabile motore di aggregazione e di crescita individuale che, in quanto tale, costituisce sicuramente uno strumento di grande efficacia per contribuire a realizzare l’obiettivo della piena inclusione sociale delle persone con sclerosi multipla ed in generale delle persone con disabilità”, dichiara Vittorio Morganti, presidente di Aism Abruzzo.