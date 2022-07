Gmg Lisbona 2023: Salesiani, 400 giovani polacchi alla Gmg

L’équipe di coordinamento di “Wyd Don Bosco 23”, al lavoro per preparare la partecipazione salesiana alla Giornata Mondiale della Gioventù (Gmg) di Lisbona 2023, si è riunita il 12 luglio presso la Casa Ispettoriale dei Salesiani di Lisbona con una rappresentanza di Salesiani della Polonia. L’incontro, riferisce l’agenzia salesiana Ans, è servito a preparare la partecipazione di circa 400 giovani polacchi al grande evento della gioventù cattolica in programma dal 1° al 6 agosto 2023 nella capitale del Portogallo. Oltre a conoscere i Salesiani di Lisbona, la rappresentanza polacca ha avuto l’opportunità di conoscere i luoghi in cui si svolgeranno gli incontri con il Papa e di chiarire alcuni dubbi sulle attività e sui diversi momenti che caratterizzeranno l’incontro mondiale della gioventù. Una volta in Portogallo, i salesiani polacchi hanno raggiunto anche Porto, dove hanno avuto modo di conoscere l’istituto salesiano della città e dove hanno maturato la decisione che sarà proprio in quella diocesi che i giovani da essi guidati vivranno, dal 26 al 31 luglio 2023, le cosiddette “Giornate nella Diocesi”, il tradizionale appuntamento che precede il programma vero e proprio della Gmg. Da ultimo, la delegazione polacca si è recata in visita anche presso i Salesiani di Estoril, che il 2 agosto del prossimo anno ospiteranno il “Sym Day”, la Giornata del Movimento Giovanile Salesiano nell’ambito della Gmg.