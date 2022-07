Diocesi: Genova, dal 1° all’8 settembre pellegrinaggio in Terra Santa con l’arcivescovo Tasca

Santo Sepolcro, Gerusalemme (Foto Sir)

“Alle sorgenti del nostro camminare insieme come discepoli del Risorto”: è questo il tema del pellegrinaggio in Terra Santa organizzato dalla diocesi di Genova che si svolgerà dal 1 all’8 settembre. Saranno 90 i pellegrini guidati dall’arcivescovo, mons. Marco Tasca. L’iniziativa si inserisce nel cammino sinodale intrapreso dalla diocesi di Genova in comunione con tutta la Chiesa universale. Il programma è suddiviso in tre momenti. Il primo durerà tre giorni e si intitola “I luoghi della Chiamata insieme”. Prevede la visita a Tel Aviv – Nazareth (o Tiberiade), poi Nazareth (o Tiberiade), Sefforis, infine un’escursione sul Lago di Galilea. Il secondo momento, “La fatica del camminare insieme”, occuperà tutto il quarto giorno e prevede la visita di Nazareth (o Tiberiade) e Betlemme. Il terzo momento, “Dalla frammentazione, all’unità per la missione”, si svolgerà gli ultimi 4 giorni con la visita di Gerusalemme, Betlemme e il Deserto di Giuda. Il pellegrinaggio è stato organizzato da mons. Gianfranco Calabrese, Vicario episcopale per l’annuncio del Vangelo e per la missionarietà, con la collaborazione tecnica dell’Agenzia Brevivet. “Scegliamo di andare in un posto vivo in un cammino fra il moderno e l’antico” ha detto don Gianfranco Durante la presentazione. “Andiamo a toccare i testimoni della fede, ad incontrare la Parola di Dio e i sacramenti, i luoghi, proprio come si torna nei luoghi in cui siamo nati”. Guida dei pellegrini sarà don Davide Bernini, preside degli Studi Teologici del Seminario e direttore e docente della Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale: “Si tratta di un pellegrinaggio che ripercorre la ‘geografia della fede e della salvezza’, un’occasione di vivere concretamente un luogo che narra e che racconta”.