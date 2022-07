Papa Francesco: ai Capitoli generali di vari Ordini, “sul giornale la notizia sulla guerra era alla pagina 9, brutto che sia un problema che non interessa”

(Foto Vatican Media/SIR)

“Non vorrei finire senza una vicinanza a voi, cari fratelli Basiliani ucraini, in questo momento di dolore, in questo momento di martirio della vostra patria. Vorrei dirvi che vi sono vicino, tutta la Chiesa è vicina, tutta”. Lo ha detto Papa Francesco, questa mattina, nel Palazzo apostolico vaticano, ricevendo in udienza i partecipanti ai Capitoli generali dell’Ordine della Madre di Dio, dell’Ordine Basiliano di San Giosafat e della Congregazione della Missione. “Vi accompagniamo come possiamo nel vostro dolore – ha aggiunto il Pontefice -. Io tante volte penso che uno dei pericoli più grandi adesso è dimenticare il dramma dell’Ucraina. Uno si abitua, si abitua… e poi non è tanto importante e si parla…”.

Nel suo intervento, Francesco ha anche raccontato che “uno dei giorni scorsi, ho visto sul giornale che la notizia sulla guerra era alla pagina 9! Non è un problema che interessa, è brutto questo, è brutto”. “Per questo vi siamo vicini, e tutti noi dobbiamo guardare a loro perché loro in questo momento sono nel martirio. Voi siete nel martirio. E vi auguro che il Signore abbia compassione di voi e in un altro modo vi sia vicino con la pace e il dono della pace”.