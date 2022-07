Romania: a Cluj-Napoca primo festival pop-rock cristiano. Parte del ricavato a favore dei rifugiati ucraini

(Foto https://heartbeats.events/)

Più di 15mila spettatori dalla Romania e dall’estero sono attesi a Cluj-Napoca, il 15-16 luglio, al primo festival di musica pop-rock cristiano organizzato in Romania. Heartbeats Festival, evento promosso in collaborazione con World Vision Romania, vedrà la partecipazione di dieci solisti e band di ispirazione evangelica provenienti da Romania, Ucraina, Germania, Australia, Stati Uniti: Jeremy Camp, Planet Shakers, Austin French, 4Uband, Tabăra 477, Sanctus Pro Deo ed altri.

Accanto a loro, saliranno sul palco anche speaker stranieri, come John C. Maxwell, e influencer romeni. Parte del ricavato è destinata a sostenere i progetti che World Vision Romania svolge a favore dei rifugiati ucraini fuggiti dalla guerra. Inoltre, durante il festival sarà organizzata una raccolta fondi a favore dei rifugiati ucraini. “È un evento dedicato particolarmente ai giovani e desideriamo che alla fine a loro rimanga un messaggio costruttivo per la vita. È anche un evento ecumenico e interconfessionale: i valori cristiani sono attuali e validi anche oggi”, ha dichiarato per la pubblicazione romena Cluj24 Lucian Mustață, organizzatore di Heartbeats Festival.