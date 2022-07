Crisi di governo: Decaro (Anci), “preoccupazione per le tensioni politiche e i rischi di instabilità”

“Con il massimo rispetto per la dialettica politico-parlamentare, dobbiamo però esprimere grande preoccupazione per le tensioni di queste ore e il rischio di una crisi di governo che inevitabilmente aprirebbe una stagione di instabilità”. Lo ha dichiarato il presidente dell’Anci, Antonio Decaro, commentando la situazione politica. “L’Italia – ha osservato – si trova già ora nel pieno di una grave crisi economica e internazionale, e i prossimi mesi saranno decisivi per garantire il buon esito degli investimenti del Pnrr. Come sindaci sappiamo bene che la fiducia degli italiani nel futuro e verso le istituzioni è un patrimonio prezioso che non va disperso, ci auguriamo che questa consapevolezza animi le scelte politiche di tutti nei prossimi giorni”.