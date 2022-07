Museo Albino Luciani: Canale d’Agordo, domani presentazione del progetto di recupero della prima latteria cooperativa d’Italia

(Foto: Musal – Museo Albino Luciani di Canale d'Agordo)

C’è molta attesa a Canale d’Agordo per l’appuntamento che il Musal-Museo Albino Luciani e il Comune di Canale d’Agordo hanno organizzato per domani, venerdì 15 luglio, alle ore 20.30, presso la Sala Ex Emigranti di via Lotta. In questa occasione, infatti, verrà svelato il progetto di recupero della prima latteria cooperativa d’Italia, un vero e proprio pezzo di storia di Canale d’Agordo e non solo che si appresta a rivivere grazie a questo intervento di recupero.

“La prima latteria cooperativa d’Italia vide la luce a Canale d’Agordo (che allora si chiamava Forno d’Agordo) nel 1872 grazie all’intraprendenza e lungimiranza di don Antonio Della Lucia, il quale riunì attorno a sé gli associati per costruire l’edificio, recentemente acquisito dal Comune di Canale d’Agordo, che ancora oggi si può vedere passeggiando per le vie di Canale d’Agordo e restaurato grazie ad un sostanzioso contributo del Ministero della Cultura”, spiega una nota del Musal.

Nella parte superiore dell’edificio sarà ospitato un allestimento che renderà omaggio a don Antonio Della Lucia e al suo determinante contributo non solo per la latteria, ma per l’intera storia di questa zona. Fu lui, infatti, a creare il primo asilo rurale della provincia e dare vita molte altre iniziative in ambito sociale. La parte sottostate dello stabile rimarrà dedicata alla produzione di latte e merce di latteria, insieme alla vendita dei prodotti.