Televisione: Sky presenta le novità 2022-23. Tra le serie attese “House of the Dragon”, “Petra”, “Call My Agent – Italia” e “Django”

(Foto SKY)

Sky svela i suoi gioielli per la prossima stagione Tv 2022-23. Nella serata-evento di presentazione line-up nel cuore di Roma, condotta dal giornalista Alessio Viola, il gruppo Sky – rappresentato da Antonella d’Errico (Executive Vice President Programming Sky Italia) e Nils Hartmann (Executive Vice President Sky Studios Italy & Germany) – ha mostrato subito i suoi jolly, a cominciare dal mondo della serialità tv internazionale. Si parte dal 22 agosto con il rilascio, in contemporanea con gli Stati Uniti, di “House of the Dragon”, prequel della serie cult da record “Trono di Spade – Game of Thrones”.

Forte della sua collaborazione strategica con Hbo, sono previste su Sky e sulla piattaforma Now tutte le serie protagoniste ai prossimi Emmy Award: da “Succession” (di cui si attende la quarta stagione) a “White Lotus” (la seconda stagione si sta girando in Italia). Ancora, la nuova stagione di “True Detective” con Jodie Foster, sempre targata Hbo.

Tra i titoli di grande richiamo in arrivo c’è la miniserie Sky Original UK “This England” di Michael Winterbottom, racconto ravvicinato dei primi mesi da premier di Boris Johnson, interpretato dal Premio Oscar Kenneth Branagh. Rimanendo in atmosfera inglese, è in arrivo la terza stagione di “His Dark Materials. Queste oscure materie”, una produzione Bbc-Hbo dalla saga per ragazzi di Philip Pullman.

I titoli di punta di Sky non sono solo internazionali. Anzitutto a settembre verrà rilasciata la seconda stagione del crime-poliziesco “Petra” di Maria Sole Tognazzi con Paola Cortellesi, dai fortunati romanzi di Alicia Giménez Bartlett. Ancora, grazie alla collaborazione con la Palomar di Carlo Degli Esposti sono in arrivo la decima stagione dei “Delitti del Barlume” e soprattutto la grande novità “Call My Agent – Italia”, adattamento della serie francese di successo “Dix pour cent”: nel cast Paola Cortellesi, Pierfrancesco Favino, Paolo Sorrentino, Stefano Accorsi e Matilda De Angelis. Alla regia c’è Luca Ribuoli (“Speravo de morì prima”, “Noi”).

Infine, Francesca Comencini è a capo della direzione artistica della serie Sky-Canal + “Django”, nuovo adattamento del western di Sergio Corbucci. Cast internazionale a cominciare da Matthias Schoenaerts e Noomi Rapace.