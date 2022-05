Vocazioni: Treviso, stasera la veglia di preghiera presieduta da mons. Tomasi

È in programma nella serata di oggi, sabato 21 maggio, a Treviso, la veglia di preghiera per le vocazioni presieduta dal vescovo Michele Tomasi. L’appuntamento è per le 20.30 nella chiesa di San Francesco, insieme al nostro vescovo Michele. “Questa veglia, promossa dal Centro diocesano vocazioni e dell’ufficio di Pastorale giovanile, è l’opportunità di annunciare l’Amore del Signore che chiama ciascuno in particolare a costruire qualcosa di buono, a edificare il Regno di Dio”, spiega suor Nour Yammine, del Centro diocesano vocazioni.

Dopo la riflessione del vescovo Tomasi i presenti avranno modo di conoscere e approfondire le figure di Charles de Foucauld e Bertilla Boscardin.

Durante la veglia vocazionale don Riccardo De Biasi, che inizierà la sua missione in Ciad, riceverà il mandato missionario con l’invio come fidei donum.