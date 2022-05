Diocesi: Caritas Concordia-Pordenone, lunedì presentazione dell’attività svolta nel 2021 dal Centro di ascolto

È in programma per la mattinata di lunedì 23 maggio, a Pordenone, la presentazione della Relazione del Centro di ascolto della Caritas diocesana di Concordia-Pordenone sull’attività svolta nell’anno 2021. L’incontro sarà ospitato dalle 11 presso Casa Madonna Pellegrina; interverranno il direttore della Caritas diocesana, Andrea Barachino, il vicario generale della diocesi, don Orioldo Marson, il vicario per la prossimità, don Davide Corba, e le operatrici del Centro d’ascolto. Sarà possibile seguire la presentazione anche in diretta streaming sul canale YouTube della diocesi di Concordia-Pordenone.