È in programma per la serata di domani, domenica 20 maggio, la veglia di preghiera per le vocazioni durante la quale l’arcivescovo di Sassari, mons. Gian Franco Saba, conferirà al seminarista Simone Manca il ministero dell’accolitato. Il momento di preghiera, con inizio alle 20 nella parrocchia di San Pantaleo, a Sorso (Ss), è organizzato dal Centro diocesano vocazioni.