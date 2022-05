Ucraina: S.B. Shevchuk, “grati alla Santa Sede per quanto sta facendo in campo diplomatico per fermare l’ingiusto aggressore russo”

“Siamo grati alla Santa Sede per quanto si sta facendo oggi, in particolare, nel campo diplomatico per fermare l’ingiusto aggressore russo”. Lo ha detto ieri S.B. Svitoslav Shevchuk, capo della Chiesa greco-cattolica ucraina, nel suo video-massaggio quotidiano, in cui ha voluto “ringraziare l’arcivescovo Paul Gallagher, il segretario per i Rapporti con gli Stati, per la sua visita in Ucraina. Traducendo in un linguaggio laico, si tratta della visita del ministro degli Affari esteri della Santa Sede. La sua presenza insieme a noi è una speciale manifestazione dell’attenzione del Santo Padre verso i bisogni dell’Ucraina, un momento di ascolto e di preghiera”. L’arcivescovo maggiore di Kiev ha espresso parole di gratitudine per la visita della delegazione dell’Episcopato polacco, guidata dal presidente della Conferenza episcopale polacca, mons. Gadecky. “Siamo grati ai fratelli e alle sorelle della Polonia cattolica che pregano e aiutano l’Ucraina. Abbiamo visto le immagini dei cittadini polacchi, in piedi in preghiera nel centro di Varsavia, sui marciapiedi, in ginocchio, con un rosario in mano. Un sincero ringraziamento a tutti coloro che pregano oggi, sostengono l’Ucraina e mostrano la loro solidarietà con il nostro popolo”.