In occasione della Giornata diocesana della disabilità che si svolge oggi, sabato 21 maggio, ad Alba, l’Ufficio di Pastorale degli anziani e della salute organizza un incontro per ritrovarsi in presenza dopo due anni di pandemia. Alle 15.30, in Seminario, inizierà la celebrazione mariana presieduta dal vescovo Marco Brunetti. Al termine, nel cortile, ci sarà l’opportunità di incontrarsi e condividere un momento di festa.