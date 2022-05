Diocesi: mons. Baturi (Cagliari), “interrogarsi su immaturità psico-affettiva di chi si sposa”

“La dinamicità delle trasformazioni in atto nel XXI secolo mostrano la fragilità delle persone, manifestantesi con l’immaturità affettiva di molte persone che si accingono a sposarsi, con il conseguente aumento esponenziale delle cause per incapacità, diventate attualmente preponderanti con il 70% dei casi, a discapito della simulazione scesa al 26 %”. Lo rileva una nota dell’arcidiocesi di Cagliari, a proposito dei dati 2021 del Tribunale ecclesiastico metropolitano di Cagliari e del Tribunale ecclesiastico interdiocesano sardo nel 2021, presentati oggi durante il “Dies iudicialis 2022” nell’Aula magna del Seminario arcivescovile di Cagliari. “La presentazione dell’attività dei Tribunali ecclesiastici – ha affermato mons. Giuseppe Baturi, arcivescovo di Cagliari e moderatori dei vari Tribunali diocesani in Sardegna – ci pone davanti a delle doverose riflessioni, e ci induce ad interrogarci sul significato dei dati emersi e le prospettive. Interrogarsi sull’immaturità psico-affettiva quale causa di nullità matrimoniale significa anche intervenire in quella zona grigia per potenziare il nostro impegno, a livello pastorale e sociale, per sostenere soprattutto i giovani nel loro percorso”. Il Tribunale ecclesiastico di Cagliari, ad esempio, ha visto la trattazione di dodici cause. Al termine del 2021 le cause terminate (andate a sentenza, confermate con decreto o archiviate) sono state sette. In tale anno le cause hanno trattato i seguenti capi di nullità: tre hanno riportato come capo di nullità il grave difetto di discrezione di giudizio (can. 1095 n. 2), due cause hanno riportato come capo di nullità l’incapacità ad assumere gli obblighi essenziali del matrimonio (can. 1095 n. 3), una causa ha riguardato l’esclusione del bonum sacramenti (can. 1101§2), una l’esclusione dell’indissolubilità (can. 1101 §2), un’altra è stata relativa all’errore su una qualità della persona intesa direttamente e principalmente (can. 1097 §2) ed una causa ha riguardato il timore grave (can. 1103). Alla presentazione dell’attività giudiziaria dei Tribunali è seguita la tavola rotonda sul tema “L’immaturità psico-affettiva: profili psicologici, giudiziari e implicazioni pastorali” con Tonino Cantelmi, medico specializzato in psichiatria e psicoterapeuta, e l’avvocata Rotale Alessia Gullo.