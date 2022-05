Forum Davos: dal 22 al 29 maggio la mostra fotografica dedicata all’enciclica Laudato si’

Sarà inaugurata presso il World economic forum di Davos domenica 22 maggio la mostra fotografica “Emozioni per generare il cambiamento” di Asaf Ud Daula e Lia Beltrami, dedicata all’enciclica di Papa Francesco Laudato si’ , e rimarrà in esposizione fino al 29 maggio. La mostra è stata realizzata da Aurora Vision, con la collaborazione e il patrocinio del Dicastero per il Servizio dello sviluppo umano integrale della Santa Sede. Dopo il lancio avvenuto proprio in Vaticano con le parole di Papa Francesco al termine dell’Angelus del 31 ottobre 2021 e l’esposizione in piazza San Pietro in occasione della Cop26, tenutasi contestualmente a Glasgow, anche a Davos la mostra sottolineerà “la necessità di intraprendere un cammino di conversione ecologica e di fraternità universale – dicono i promotori –. E potrà essere di stimolo per i leader mondiali affinché si adottino con sempre maggiore convinzione e forza politiche nazionali e internazionali volte al contrasto del cambiamento climatico e alla promozione dell’ecologia integrale”. L’evento inaugurale della mostra, di cui saranno visibili alcuni scatti selezionati, si terrà il 22 maggio alle 17.30 presso il Goal 17 Partners space, Kurgartenstrasse 1, a cura di Handshake. La mostra ha per soggetto il creato e, al centro dello stesso, le donne, gli uomini, i bambini, in un percorso che racconta l’enciclica in 40 frasi. A Davos saranno in visione 6 tra i pannelli più profondi scelti dagli autori.