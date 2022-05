Rai Due: Sulla via di Damasco, nella puntata di domani la Spiritherapy contro la pandemia della paura

Contro la pandemia della paura, la Spiritherapy: un percorso di conoscenza di sé e di guarigione dell’anima seguito da migliaia di persone in molti paesi nel mondo. Ne parlerà a Sulla Via di Damasco, domenica 22 maggio, alle 8.40, su Rai Due, Chiara Amirante, fondatrice e presidente di “Nuovi Orizzonti”, ospite di Eva Crosetta, per una puntata che intende approfondire come e dove ritrovare la gioia tra le zone d’ombra del dolore e del malessere.

Che la gioia non sia un miraggio, nonostante una vita di cadute e croci, lo provano le voci di Nicola, Cinzia, Luciano: sono alcuni “figli” spirituali di Chiara Amirante, della Comunità di Montevarchi, che sono tornati a vivere. L’altro protagonista della puntata è Andrei, ucraino, conquistato dal sorriso della Comunità dopo un passato di tossicodipendenza, furti e soldi. Credeva di essere morto, invece, è tornato a sognare. In coda al programma di Vito Sidoti, il racconto della missione umanitaria in Ucraina della Comunità, che ha scelto di farsi avanti per consolare il grido di dolore di quanti sono allo stremo. “La mia esperienza di pace – ha detto Chiara Amirante – è scoprire che esiste una pace che resiste anche nelle situazioni dolorose; la spiritualità, la preghiera, sono una via per una pace profonda che il mondo non ci può dare e non ci può togliere”.