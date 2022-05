Diocesi: Chieti, in serata dibattito su “La guarigione della famiglia ferita” preceduto dalla messa presieduta da mons. Forte

Capire come salvare i matrimoni in crisi. Se ne parlerà in serata, a Chieti. A partire dalle 18.30 la parrocchia San Francesco Caracciolo ospiterà la celebrazione eucaristica presieduta dall’arcivescovo di Chieti-Vasto, mons. Bruno Forte. A seguire ci sarà un dibattito a partire dai contenuti del libro “La guarigione della famiglia ferita. Un libro e un metodo per salvare i matrimoni in crisi” (editore Shalom) di Leonardo Trione, teologo, counsoler e mediatore familiare. Con l’autore ne discuterà il direttore della Pastorale familiare dell’arcidiocesi, don Sabatino Fioriti, moderati da Antonio di Giosafat. “In questo momento di crisi e difficoltà nelle relazioni e soprattutto nelle famiglie, crediamo sia importante parlare dei metodi di salvataggio da crisi personali e relazionali”, spiegano dall’arcidiocesi.