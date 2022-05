Autismo: Carpi, lunedì presentazione progetto di inclusione. Incontro con Gianluca Nicoletti e il figlio Tommy

Da Carpi parte un progetto di inclusione sociale e lavorativa per persone ‘neuro diverse’ grazie all’iniziativa dell’imprenditore/artista Albano Ghizzoni, titolare di Essent’ial, che ha creato un gemellaggio con la Fondazione Cervelli Ribelli onlus, realtà romana cresciuta attorno a Tommy, figlio autistico del giornalista e scrittore Gianluca Nicoletti. “Essent’ial”, riferisce il settimanale diocesano di Carpi, ‘Notizie’, è un’azienda innovativa specializzata nella produzione responsabile ed ecologica, con materiali certificati, di riciclo, riciclabili e durevoli. A Roma i “Cervelli Ribelli” di Nicoletti si stanno organizzando in una vera e propria Factory in grado di proporre idee, format e progetti da proporre con chi crede che accettare la sfida di contribuire all’emancipazione di persone fragili sia un’occasione di crescita e di evoluzione originale e creativa, capace di creare valore concreto. Da questo incontro è nato il primo prodotto “La tavolata degli Animali Ribelli”; più che un gioco da tavola, è un pretesto divertente per scompigliare la tradizionale gerarchia che ha sempre dettato legge nell’attribuzione dei posti a tavola. Albano Ghizzoni e Gianluca Nicoletti, assieme a Tommy, presenteranno il loro progetto lunedì 23 maggio alle 19 a Carpi. Successivamente alle 21, presso il Museo diocesano, Nicoletti parteciperà ad un incontro pubblico sul tema “Siamo tutti cervelli ribelli, perché l’inclusione sia un’operazione allegra e gioiosa” con gli interventi di Giuseppe Tibaldi, direttore dell’Unità operativa di Salute mentale dell’Area Nord, Sergio Zini, presidente della Cooperativa Nazareno e Paola Rossi, presidente dell’associazione Sopra le righe dentro l’autismo. A patrocinare l’iniziativa la Fondazione Progetto per la Vita Ets e l’Associazione Adifa che presenteranno la Casa del Sorriso, per il Dopo di noi delle persone con disabilità, nonché la Fondazione Cervelli Ribelli Onlus Sopra le righe dentro l’autismo e la cooperativa sociale Nazareno.